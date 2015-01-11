В Челябинске по цене нового iPhone можно арендовать квартиру почти на год

Аналитики «Авито Недвижимости» в Челябинске посчитали, по цене нового iPhone можно арендовать квартиру почти на год – модель с 512 Гб встроенной памяти продают за 2 тыс. долларов или 131,9 тыс. рублей.

Самые дешевые однокомнатные квартиры среди крупнейших городов в августе можно было найти в Воронеже: 10,8 тыс. рублей. Сумма, необходимая для покупки iPhone, обеспечит здесь более 12 месяцев проживания или около шести месяцев по цене самой дешевой модели нового смартфона (iPhone 11 64 Гб за 59,9 тыс. рублей). На втором месте – Ижевск с похожими показателями. На третьем – Челябинск, где покупка iPhone эквивалентна году и пяти месяцам аренды.

Даже в Москве – городе с самой дорогой арендой (в среднем 36,9 тыс. рублей) – средства, необходимые для приобретения iPhone, обеспечат от двух до четырех месяцев проживания. В Санкт-Петербурге на эту сумму можно арендовать жилье в течение трех-шести месяцев, похожая ситуация – в Крыму.

Ранее аналитики подсчитали, что iPhone занимает первое место по популярности среди смартфонов. За первую половину 2019 года россияне купили на Авито 1,01 млн мобильных телефонов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-po-tsene-novogo-iPhone-mozhno-arendovat-kvartiru-pochti-na-god_120066.html