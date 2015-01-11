В Челябинской области подскочит атмосферное давление

В течение суток атмосферное давление в Челябинской области резко увеличится – с 721 мм до 738 мм ртутного столба.
Добавим, что норма составляет 741 мм ртутного столба.
Резкие перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
Скачки атмосферного давления называют барической «пилой». В такие дни рекомендуется ограничить курение, не перебарщивать с едой и воздержаться от употребления алкоголя.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-podskochit-atmosfernoe-davlenie_120115.html
Ключевые теги: Челябинская область, Атмосферное давление, плохое самочувствие.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать
{shuffled_0}