20 сентября пройдет акция по уборке береговой зоны озера Иртяш

20 сентября 2019 года в рамках Всероссийской акции «Чистая вода» пройдет акция по уборке береговой зоны озера Иртяш. В акции принимают участие воспитанники станции юный техник и волонтеры дворца творчества детей и молодежи.
Если погодные условия будут неблагоприятные (дождь) мероприятие будет перенесено на другой день. О всех изменениях организаторы акции оповестят участников заранее.
Информация отдела охраны окружающей среды
http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40591/
Ключевые теги: Иртяш, уборка территории, Озёрск.
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