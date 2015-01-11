20 сентября пройдет акция по уборке береговой зоны озера Иртяш

20 сентября 2019 года в рамках Всероссийской акции «Чистая вода» пройдет акция по уборке береговой зоны озера Иртяш. В акции принимают участие воспитанники станции юный техник и волонтеры дворца творчества детей и молодежи.

Если погодные условия будут неблагоприятные (дождь) мероприятие будет перенесено на другой день. О всех изменениях организаторы акции оповестят участников заранее.

Информация отдела охраны окружающей среды

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40591/