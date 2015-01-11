Суровые гости. «Трактор” – лидер КХЛ по очкам на выезде

Челябинский хоккейный клуб “Трактор” вышел на первое место в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по количеству очков, набранных на выезде.
В семи гостевых матчах на старте регулярного чемпионата челябинцы победили пять раз, заработав в сумме 10 очков при разнице забитых и пропущенных шайб 13-9. Тренер команды Петерис Скудра подчеркнул, что гордится подопечными, бьющихся в каждой игре и демонстрирующих характер, несмотря на затянувшуюся выездную серию и длительные перелеты (“черно-белые” уже сыграли в Китае, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке).
Отметим, что такая продолжительная серия игр в гостях (8 встреч подряд) в то же время станет рекордной для “Трактора”. Завершится она завтра, 20 сентября, в Казахстане матчем против “Барыса”. На домашнюю арену челябинские хоккеисты вернутся в понедельник, 23 сентября, где сразятся с нижнекамским “Нефтехимиком”.
https://www.cheltv.ru/surovye-gosti-traktor-lider-khl-po-ochkam-na-vyezde/
Ключевые теги: КХЛ, хк Трактор, хоккей.
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