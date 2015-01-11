Назван срок перехода на новую систему накопительных пенсий в России

В России новая система накопительных пенсий может заработать с начала 2021 года, соответствующее уведомление о разработке законопроекта Министерство финансов опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что при новой системе граждане смогут финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, а государство со своей стороны будет оказывать им стимулирующую поддержку.
Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан России к системе, регистрирование накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, гарантированную сохранность долгосрочных пенсионных накоплений граждан государством.
https://regnum.ru/news/economy/2721691.html
Ключевые теги: пенсии, новый закон, минфин.
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