Порадует вместо лета? Синоптики рассказали, какой будет предстоящая зима

Предстоящая зима на Урале обещает быть теплее, чем обычно. Гидрометцентр России сделал прогноз на ближайшие шесть месяцев.

Аномальных холодов пока синоптики не прогнозируют. Наоборот, среднемесячная температура в нашем регионе в октябре, ноябре и декабре ожидается выше нормы. При этом специалисты уточняют, что вероятность представленных расчетов, как правило, составляет 58-81% и в дальнейшем прогноз погоды будет уточняться.

Что же касается первых месяцев календарной зимы, то январь должен быть теплее, чем в прошлые годы на севере Урала, в Сибири и Якутии.

Февраль же, скорее всего, жителей Южного Урала не порадует, и в лучшем случае температурный режим будет в пределах нормы. А вот холоднее, чем раньше, этот месяц может себя проявить в центре России и на большей части Северо-Западного федерального округа.

Однако март снова должен порадовать уральцев. Синоптические карты показывают оптимистичный сценарий прихода весны: на Урале, а также большей части страны среднемесячная температура воздуха ожидается значительно выше нормы.

Ну а пока жители Челябинской области достают из шкафов зимние вещи. Уже в эти выходные на улице станет значительно холоднее, выпадет даже снег и ударят первые ночные заморозки.

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