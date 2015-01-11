Предотвратить эпидемию: СПЭК принято решение усилить работу по вакцинации

19 сентября под председательством заместителя главы округа Олега Ланге состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) по вопросу профилактики ОРВИ и гриппа на территории Озерского городского округа.

Следует отметить, что ранее в адрес администрации округа были направлены рекомендации оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ Челябинской области, которые обязательны для исполнения во всех муниципальных образованиях и районах области, в том числе и во Озерском городском округе.

Олег Ланге обратил особое внимание на этот документ, в котором речь шла о том, что при повышении уровня эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на 20% и более должны быть своевременно задействованы Комплексные планы мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ. Одним из важных пунктов плана мероприятий является организация необходимой работы с руководителями учреждений и предприятий по проведению вакцинации сотрудников против гриппа (за счет финансовых средств организаций). В первую очередь это касается групп профессионального риска, не предусмотренных Национальным календарём профилактических прививок.

В ходе заседания комиссии также было отмечено, что Клинической больницей №71 подготовлен план по вакцинации против гриппа в округе, особенно для детей в образовательных учреждениях, а также для работающего населения, для которых вакцинация проводиться бесплатно.

Руководителям всех управлений и подведомственных им учреждений рекомендуется взять ситуацию на личный контроль и проводить еженедельный мониторинг проведения вакцинации.

Олег Ланге отметил, что в прошлом году в Озерском городском округе все профилактические меры принимались своевременно:

– В течение последних двух лет ежегодные эпидемии гриппа характеризуются низкой интенсивностью. Этому способствует, в первую очередь, вакцинация. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом сезона 2018 – 2019 в округе характеризовался низкой интенсивностью и короткой продолжительностью.

Напомним, что вакцины против гриппа безопасны в применении, а вакцинация – это основной метод профилактики гриппа и сокращения масштабов эпидемий. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежегодную вакцинацию перед началом сезона гриппа. Для создания полноценного поствакцинального иммунитета организму нужен 1 месяц, а длительность иммунитета после прививки от гриппа составляет около года.

С эпидемией гриппа всегда совпадает и сезонный рост заболеваемости пневмониями (в 2018 году в Озерском городском округе отмечен рост заболеваемости по сравнению с уровнем 2017 года в 2,5 раза).

В 2019 году вакцинация против гриппа начата в августе. В ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России уже поступила вакцина «Совигрипп»: 11 тысяч доз для иммунизации детского населения и 23 тысячи доз вакцины для иммунизации взрослого населения.

Бесплатной вакцинации подлежат:

· дети с 6 месяцев,

· учащиеся 1 – 11 классов;

· обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

· взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

· беременные женщины;

· взрослые старше 60 лет;

· лица, подлежащие призыву на военную службу;

· лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. (именно у этой группы людей чаще всего наблюдаются серьезные осложнения после гриппа, нередко со смертельным исходом).

Обсудив представленную информацию, комиссия посчитала необходимым активизировать работу в связи с подготовкой к сезону заболеваемости ОРВИ и гриппом. В том числе, рекомендовала руководителям организаций, учреждений и предприятий, воинских частей усилить деятельность по иммунизации против гриппа (как в целом среди населения, так и в «группах риска») и обеспечить готовность к сезонному подъёму заболеваемости (проверить наличие дезинфицирующих средств, медицинских масок).

По решению СПЭК, Клинической больнице №71 предложено дополнительно к тому, что предпринимается, организовать вакцинацию пациентов и маломобильных граждан в учреждениях социальной сферы и находящихся на обслуживании социальных работников на дому, организовать постоянно действующие прививочные бригады, обеспечить неснижаемый запас противовирусных препаратов для лечения заболевших гриппом, средств индивидуальной защиты и других материальных ресурсов. Обеспечить готовность госпитальной базы на случай подъёма заболеваемости. Также совместно с управлением образования администрации ОГО провести массовую разъяснительную работу в образовательных организациях.

Уважаемые жители округа, обращаем ваше внимание, что вы можете обратиться в городскую поликлинику №1 по адресу ул. Октябрьская,17, в регистратуру. После осмотра терапевта, в кабинете №519, сделать прививку (вакцинация проводится бесплатно, кабинет работает с 08:00 часов, при себе необходимо иметь полис ОМС).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40594/