Брр, как зябко на улице! Для вас горячая афиша на этот уикенд!

Согревающая афиша на этот ветренный и холодный уикенд!
Озёрск
21 сентября
9-00 - 9-30 регистрация, площадь им.И.В.Курчатова
Атомный велопробег!
11-00, Театр кукол "Золотой петушок"
Открытие 68-го театрального сезона! "Дорожная азбука" 5+
11-00, бк"Баскервиль"
Коммерческий турнир «Пирамида комбинированная с гандикапом».
22 сентября
11-00, Театр кукол "Золотой петушок"
Открытие 68-го театрального сезона! "Дорожная азбука" 5+
15-00, Центральная городская библиотека
Открытие художественной выставки «ТРЭШ-АРТ & МЕТАЛЛ». Художник из Озёрска Ольга Чернова и мастер по металлу из Кыштыма Борис Устинов объединили свое творчество, чтобы показать, какие интересные и нетривиальные работы можно сделать из металлолома, деталей старых механизмов, гаджетов, ламп, ракушек, бижутерии, ёмкостей для жидкости и косметики. Брутальность и изящество, оригинальные композиционные решения и владение материалом.
Кыштым
22 сентября
10-00, Бюро "Усадьба"
"Городская прогулка", начало от фонтана в парке усадьбы "Белый дом" (г. Кыштым, ул. Карла Маркса, 2)
Участие бесплатное!
Миасс
21 сентября
11-00, глк "Солнечная долина"
Квадро-фестиваль «Extreme Kvadro Fest»!
Челябинск
Все выходные:
XX Чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ. Место проведения: берег шершнёвского водохранилища по адресу ул. Лыжных Батальонов 7, Вход свободный.
21 сентября
15-00, большая парковка ла"Трактор"
Чемпионата Урала по дрифту.
22 сентября
Старты с 8-00, ла"Трактор"
XIV Челябинский марафон.
Екатеринбург
Все выходные:
В отеле «Московская горка» первые в истории пройдёт легендарная выставка аудио-видео аппаратуры высокого класса HI-FI & HIGH END SHOW
ДИВС "Уралочка": предварительный этап Кубка России среди женских команд.
21 сентября
15-00, Екатеринбург-ЭКСПО
Юбилейный, 20-ый Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге!
16-30, крк"Уралец"
В КРК «Уралец» пройдет регулярный чемпионат КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва)
Александра Лебедева