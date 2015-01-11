Брр, как зябко на улице! Для вас горячая афиша на этот уикенд!

Согревающая афиша на этот ветренный и холодный уикенд!

Озёрск

21 сентября

9-00 - 9-30 регистрация, площадь им.И.В.Курчатова

Атомный велопробег!

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

Открытие 68-го театрального сезона! "Дорожная азбука" 5+

11-00, бк"Баскервиль"

Коммерческий турнир «Пирамида комбинированная с гандикапом».

22 сентября

11-00, Театр кукол "Золотой петушок"

Открытие 68-го театрального сезона! "Дорожная азбука" 5+

15-00, Центральная городская библиотека

Открытие художественной выставки «ТРЭШ-АРТ & МЕТАЛЛ». Художник из Озёрска Ольга Чернова и мастер по металлу из Кыштыма Борис Устинов объединили свое творчество, чтобы показать, какие интересные и нетривиальные работы можно сделать из металлолома, деталей старых механизмов, гаджетов, ламп, ракушек, бижутерии, ёмкостей для жидкости и косметики. Брутальность и изящество, оригинальные композиционные решения и владение материалом.

Кыштым

22 сентября

10-00, Бюро "Усадьба"

"Городская прогулка", начало от фонтана в парке усадьбы "Белый дом" (г. Кыштым, ул. Карла Маркса, 2)

Участие бесплатное!

Миасс

21 сентября

11-00, глк "Солнечная долина"

Квадро-фестиваль «Extreme Kvadro Fest»!

Челябинск

Все выходные:

XX Чемпионат Урала по гребле на байдарках и каноэ. Место проведения: берег шершнёвского водохранилища по адресу ул. Лыжных Батальонов 7, Вход свободный.

21 сентября

15-00, большая парковка ла"Трактор"

Чемпионата Урала по дрифту.

22 сентября

Старты с 8-00, ла"Трактор"

XIV Челябинский марафон.

Екатеринбург

Все выходные:

В отеле «Московская горка» первые в истории пройдёт легендарная выставка аудио-видео аппаратуры высокого класса HI-FI & HIGH END SHOW

ДИВС "Уралочка": предварительный этап Кубка России среди женских команд.

21 сентября

15-00, Екатеринбург-ЭКСПО

Юбилейный, 20-ый Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге!

16-30, крк"Уралец"

В КРК «Уралец» пройдет регулярный чемпионат КХЛ. Автомобилист (Екатеринбург) — Спартак (Москва)

Александра Лебедева