Сегодня в мире наступила астрономическая осень

Сегодня, 23-е сентября, наступило осеннее равноденствие, или начало астрономической осени. В Славянской традиции – Новолетие. День и ночь становятся равны друг другу, их продолжительность составляет по 12 часов. Солнце сегодня переходит в знак Весов.

С осенним равноденствием связано множество традиций и примет. Считается, что в этот день можно восстановить энергию и силы. Говорят также, что 23-е сентября - идеальный день для создания талисманов, проведения особых ритуалов. У кельтов и у древних славян некоторые традиции были схожи. Речь идет о сборах урожая, празднестве в честь завершения работ в полях.

Сегодня Солнце подарит южному и северному полушариям одинаковое количество света. В осеннее равноденствие Земля пройдет вокруг Солнца ровно три четверти своего пути. Ночь теперь будет длиннее дня - до того времени, пока Земля не достигнет финальной точки своего путешествия.

В старину подмечали, что какой погода будет в день осеннего равноденствия, такой окажется и вся осень, что чем сентябрь суше и теплее, тем позже придет настоящая зима. Множество примет связано и с красавицей-рябиной. Считается, что большое количество ягод предрекает холодную зиму. В день осеннего равноденствия можно сорвать ветку рябины, она будет радовать яркими красками осени и оживит помещение и, если верить древним поверьям, сохранит в доме мир и порядок.

Дни равноденствия и солнцестояния в 2019-м году:

- весеннее равноденствие - 20 марта - 21:58;

- летнее солнцестояние - 21 июня - 15:54;

- осеннее равноденствие - 23 сентября - 07:50;

- зимнее солнцестояние - 22 декабря - 04:19.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/segodnya-v-mire-nastupila-astronomicheskaya-osen