Озерские школьники третий год участвуют в акции «Дети вместо цветов»

В рамках акции учащиеся 9 «б» класса школы № 32 вновь помогли ребёнку, который нуждается в дорогостоящем лечении. Поддержал ребят в этом начинании заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков.

Напомним, что организаторы Всероссийской акции «Дети вместо цветов» предлагают поздравить своего педагога с началом учебного года, подарив ему один общий букет от всего класса, а остальные средства направить на оказание помощи детям с различными заболеваниями.

Чтобы помощь была своевременной и адресной, учащиеся школы №32 взаимодействуют со специалистами Комплексного центра социального обслуживания населения. В прошлом году средства были направлены на приобретение ноутбока для двух братьев Данила и Георгия с нарушением зрения.

Фото из архива пресс-службы 2018 год:

В этом году ребята решили приобрести сертификат на проведение нескольких сеансов лечебного массажа для четырехлетнего Владика (диагноз – детский церебральный паралич). По словам родителей ребёнка, сеансы массажа ему жизненно необходимы. Благодаря лечению у него наблюдаются значительное улучшение здоровья.

19 сентября на встречу с девятиклассниками в школу №32 с маленьким Владиком пришла его бабушка.

– Для нас стало полной неожиданностью приглашение в школу, – поделилась она своими впечатлениями. – Мы были обескуражены желанием незнакомых людей помочь нашей семье, с нами это происходит впервые. А наш мальчик, несмотря на серьезное заболевание, очень жизнерадостный и общительный.

Помимо ежегодной акции «Дети вместо цветов» в школе №32 третий год действует подростковое добровольческое движение «Твори добро». Директор школы №32 Елена Арчакова, которая присутствовала на уроке, подчеркнула, что за эти три года ребята научились понимать проблемы и переживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Но самое главное, что дети увидели насколько ощутима и важна их помощь и поддержка.

Заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков также поддержал озерских школьников и семью Владислава:

– Конечно, я знал, что проводится такая Всероссийская акция, но сейчас увидел, что и Озерск присоединился к этому доброму начинанию. Главное, что это инициатива самих детей и родителей. Очень ценно и то, что школьники проводят эту работу на протяжении трёх лет и не бросают начатое дело.

Кроме того, для детей это непросто сбор средств и оказание материальной помощи. Ребята вносят свой вклад в социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья: посещают Дом-интернат для детей-инвалидов, общаются с детьми, проводят совместные праздники, оказывают волонтёрскую помощь детям и пожилым людям.

Сертификат, который на «Уроке добра» озерские школьники вручили маленькому Владику, поможет ему пройти ещё один курс реабилитационного массажа (собранных средств хватит на половину курса). Олег Костиков также предложил свою помощь, внёс средства на еще один дополнительный сеанс.

Информация и фото Комплексный центр социального обслуживания населения округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40629/