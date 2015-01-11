Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.09.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник 24 сентября 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 2 град. С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• ветер западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения К. Маркса 2-10,11п с 9 до окончания

Октябрьская 19 с 9 до 12 часов

Монтажников 50- корп.2 с 10 до 12 часов

2. В сетях горячего водоснабжения К. Маркса 2-10,11п с 9 до окончания

Октябрьская 19, Набережная 11 с 9 до 12 часов

Монтажников 50- корп.2 с 10 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

24, 25 сентября будет проводится плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 24 сентября 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область - облачно, ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных, в горных районах установление временного снежного покрова, ночью и утром местами слабый гололед, в горах на дорогах гололедица от снежного наката. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, отдельные порывы ночью 12-17 м/с, днем 14-19 м/с. Температура воздуха ночью от 0º до плюс 2º, заморозки в воздухе и на почве от 0 до минус 5º, днем плюс 4-9º.

ОЯ: ночью и утром 24-26 сентября в Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус5º.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а так же гололеда и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 212 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40631/