Благочинный Озёрско-Кыштымского округа побеседовал с военнослужащими Озёрской 93-й дивизии войск национальной гвардии РФ

О семейных ценностях, о внутренних духовных болезнях, которые, порой, мешают построению здоровой семьи (что относится к жизни отдельной личности, жизни семьи, жизни всего нашего народа и государства в целом), о том, можно ли построить семью без конфликтов (или, по крайней мере, сделать их менее разрушительными)?

Об этом и многом другом, связанном с подобными темами говорил благочинный Озёрско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН на встрече личным составом Озёрской 93-й дивизии войск национальной гвардии РФ.

«Человека от животного отличает то, что в действиях у человека должны быть не просто инстинкты, но целеполагание, - подчеркнул отец Димитрий, завершая беседу. - Надо делать то, что целесообразно. Цель должна стоять за каждым действием. Муж должен сделать счастливой свою жену, а жена должна сделать счастливым своего мужа. И такое отношение друг к другу, конечно, угодно Богу, а не вечные разборки: кто в доме хозяин. Это ведь уже не любовь, а убийство ее.

Как научиться слышать? Как научиться слушать друг друга в семье? Наверное, всегда надо помнить, в чем цель и смысл существования семьи, для чего вы ее в свое время создавали? Не для того, чтобы поупражняться в тщеславии, во властолюбии, а чтобы служить друг другу, подавая пример своим детям. Учить их любви, учить послушанию, смирению, трудолюбию, вере. Учить молитве. Учить разговаривать, уметь все обсудить, а не рубя наотмашь совершать какие-то необдуманные движения, которые потом имеют необратимые последствия, связанные с тем, что человек, например, добровольно из жизни уходит или совершает еще то-то подобное.

Уметь надо набираться терпения и с уважением относиться друг к другу, как к людям, которых на жизненном пути послал нам Сам Господь. А чтобы эти отношения вошли, действительно, в здравые рамки, надо свою жизнь для начала вытрезвить. Потому что часто, очень часто, к сожалению, причиной всех конфликтов становится отсутствие трезвого отношения к жизни. В этом огромную роль играет в том числе и алкогольная зависимость. Потому что именно в состоянии алкогольного безумия люди чаще всего и совершают безумные поступки, сиюминутные порывы, которые имеют последствия на долгие-долгие годы не только для самих совершивших, но и для окружающих их людей».

Отец Димитрий предложил посмотреть фильм «История одного обмана» из проекта «Общее дело» о навязанных нам мифах о вечно пьяной Руси, о том, как жили наши предки, и пригласил подумать о том, что мы можем исправить в нашей жизни, чтобы эта жизнь была не безблагодатной, а была бы благоденственной.

Александр Волынцев