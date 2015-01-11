В обстоятельствах водного коллапса в Уфалее разберется министр

Губернатор Алексей Текслер направил в Верхний Уфалей (Челябинская область) комиссию во главе с министром строительства и инфраструктуры Виктором Тупикиным, которая должна разобраться в ситуации с отсутствием воды.

Напомним, подача воды прекратилась 21 сентября из-за поломки насоса. В городе резервных агрегатов не оказалось, в итоге пришлось заказывать новое оборудование, которое должно прибыть в муниципалитет 25 сентября. Планировалось поставить два менее мощных насоса взамен сломавшегося, однако в администрации 24 сентября сообщили, что это «решение не сработало».

По данным правительства Челябинской области, в 2019 году Верхнему Уфалею выделили 28 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения.

В итоге жители города остались без воды. Причем, по словам южноуральцев, городские власти говорили об отсутствии воды только на верхних этажах, тогда как по факту ее не было даже на первых. Детсады прекратили работу, а во вторник, 24 сенятбря, стало известно, что малышей на время отправили в другие учреждения. Организован подвоз воды к домам.

«Это ситуация безответственного поведения местных властей. До руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации, подвоз питьевой воды не организован на должном уровне, встает вопрос о компетентности руководителя. В регионе сформирован необходимый резервный фонд для решения подобных проблем. Министру строительства и инфраструктуры поручаю выехать в муниципалитет, организовать всю необходимую работу по ликвидации последствий аварии и нормализации водоснабжения, лично мне прошу докладывать о проделанной работе в режиме онлайн», – подчеркнул Алексей Текслер.+

По информации Минстроя, в социальные учреждения и маломобильным гражданам организован подвоз воды, также идет работа по организации подвоза к жилым домам. График размещен в СМИ, также транслируется по радио и местному телевидению. Новый насос должны доставить в город днем 25 сентября, на его установку потребуется пять часов. Планируется, что водоснабжение будет восстановлено по основному режиму вечером того же дня.

https://dostup1.ru/society/V-obstoyatelstvah-vodnogo-kollapsa-v-Ufalee-razberetsya-ministr_120255.html