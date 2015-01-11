Птицефабрику «Равис» уличили в загрязнении воздуха

Челябинский природоохранный прокурор возбудил административные дела в отношении ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» и ответственного должностного лица по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды.

Генеральному директору предприятия Андрею Косилову внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Установлено, что предприятие с июня 2018 по январь 2019 года работало без проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, что является нарушением требований закона «Об отходах производства и потребления».

Птицефабрика не разработала Программу проведения технического обслуживания газоочистного оборудования и не проверяла эффективность его работы. Не выполняется в полном объеме план-график контроля нормативов предельно допустимых выбросов.

Мероприятия в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) не были согласованы с министерством экологии.

Напомним, в августе жители северо-запада Челябинска жаловались на резкий запах куриного помета, который, по их словам, шел с птицефабрики «Равис».

https://dostup1.ru/society/Ptitsefabriku-Ravis-ulichili-v-zagryaznenii-vozduha_120241.html