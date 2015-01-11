Парни украли 300 тыс. и подожгли гараж с 2 иномарками в Озерске

В Озерске местный житель в одночасье лишился всех своих сбережений, двух машин и гаража – ночью его ограбили приятели.

По данным следствия, задержанные знали, что южноуралец хранит крупную сумму в гаражном боксе. Двое из них следили за окружающей обстановкой, а третий в этом время искал деньги. Чтобы скрыть преступление, злоумышленники решили поджечь гараж с находящимся в нем имуществом, принадлежащем не только их знакомому, но и другим жителям города. В частности, в гараже стояли две иномарки. Таким образом, материальный ущерб составляет не менее 1 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по двум статьям: «кража в крупном размере» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/Parni-ukrali-300-tys-i-podozhgli-garazh-s-2-inomarkami-v-Ozerske_120258.html