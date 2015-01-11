Горнолыжный комплекс Егоза приглашает к сотрудничеству предприятия, ИП для организации деятельности по представлению сопутствующих услуг посетителям горнолыжного комплекса.

Также приглашаются к сотрудничеству предприятия и ИП, занимающиеся выездной торговлей товарами народного потребления, в том числе спортивного назначения, сувенирами, продуктами питания для организации ярмарок, выставок – продаж, дегустаций, постоянных продаж на время работы комплекса.

Просьба присылать предложение на norma131313@gmail.com