В Челябинской области начались антитеррористические учения

С 25 по 27 сентября 2019 года в Челябинской области проводится тактико-специальное учение «Атом-2019», целью которого является отработка мероприятий по пресечению террористического акта на территории Снежинска и Озерска.

В учениях «Атом-2019» примут участие силы и средства УФСБ России по Челябинской области, региональных структур МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии, СУ СК, Центрального военного округа Минобороны России, а также антитеррористические комиссии Челябинской области, Снежинска и Озерска.

Все задействованные силовые структуры находятся в усиленном режиме деятельности, в регионе предпринимаются дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Челябинску.

В процессе проведения учения планируется вводить условный режим контртеррористической операции, при котором необходимо отработать мероприятия по нейтрализации деятельности террористов, обезвреживанию взрывных устройств и ликвидации последствий террористического акта.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nachalis-antiterroristicheskie-ucheniya