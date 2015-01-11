Введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция

Новый объект электросетевого хозяйства, расположенный рядом с ДТДиМ, должен обеспечить бесперебойное электроснабжение жилых домов и объектов городской инфраструктуры в этом микрорайоне.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника района городских электросетей ММПКХ Константин Ившин, у здания старой подстанции протекала кровля, и протечки постоянно выводили из строя оборудование. Конструктивно помещение подстанции было построено таким образом, что выполнить его ремонт и провести гидроизоляцию было невозможно. Аварийные отключения, связанные с протечками кровли в помещении подстанции, повторялись на протяжении последних пятнадцати лет.

В июне этого года, в соответствии с проектом, было построено новое здание трансформаторной подстанции №192А, укомплектованное новым современным оборудованием.

– Были произведены переподключения, соответственно нагрузки переведены со старой подстанции на новую, – продолжил тему директор ММПКХ Александр Каюрин. – Строительство новой подстанции это ещё один шаг в направлении реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и электросетевого хозяйства в Озерском городском округе. Это позволит ММПКХ, как эксплуатирующей организации, работать в плановом режиме, не опасаясь внезапных аварийных отключений, из-за которых жилые дома и расположенные здесь социальные учреждения оставались без электричества.

Следует отметить, что реконструкция не подразумевала увеличения мощности подстанции и подключения новых нагрузок. Ключевым фактором являлось обеспечение надёжности и бесперебойности электроснабжения микрорайона, Дворца творчества детей и молодёжи, светофорных объектов, а также перекачной станции, которая обеспечивает работу систему канализации.

Все аварийные отключения на старой трансформаторной подстанции влекли за собой остановку работы перекачных насосов, что становилось причиной нарушений в работе не только системы канализации, но также систем горячего и холодного водоснабжения. С вводом в эксплуатацию новой подстанции эти проблемы будут устранены.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40651/