Информация министерства социальных отношений о ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка

Официальный комментарий:

В связи со значительным увеличением количества обратившихся за пособием семей с 3 до 5,5 тысяч человек и необходимостью внесения изменений в бюджет Челябинской области по увеличению ассигнований произошла задержка ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет.

В настоящее время оперативно отрабатываются все необходимые действия для организации выплаты. Ежемесячная денежная выплата за сентябрь до конца текущего месяца будет зачислена на счета граждан, открытые в кредитных организациях.

Справочно:

Право на ежемесячную денежную выплату по нормам Закона Челябинской области от 30.08.2012г. № 371-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет», имеет один из родителей, усыновителей, опекун, в многодетных семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области (10336 руб), в случае, если второй родитель (отец ребенка), считается занятым в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо имеет статус безработного, или принадлежит к категории лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства. Выплата составляет 10147 рублей

Ежемесячная денежная выплата назначается (сохраняется) после достижения ребенком возраста полутора лет в случае не предоставления ему места в государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо отсутствия в населенном пункте такой организации, либо невозможности посещения ребенком указанной организации по медицинским показаниям, если ребенок состоит на диспансерном учете с заболеванием, которое препятствует посещению им указанной организации.

Информация Управления социальной защиты населения