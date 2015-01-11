«Трактор» и «Металлург» проиграли свои вторые домашние матчи

Встречи в рамках чемпионата КХЛ 25 сентября завершились поражением для южноуральских команд – «Трактор» крупно проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:6; «Металлург» уступил казахам со счетом 1:3.

Гости из Казани решили вопрос о победителе матча, забросив четыре шайбы за половину первого периода: Патрис Кормье (04:42) открыл счет, Вячеслав Основин (06:35; 10:36) отметился дублем, еще один гол забил Кирилл Петров (06:51).

Во второй двадцатиминутке Андрей Педан (25:06) и Данис Зарипов (29:22) забросили еще две шайбы. На второй перерыв команды ушли, когда на табло горели разгромные цифры 0:6 в пользу гостей. «Трактору» не удалось забросить шайбу престижа, и счет до конца матча не изменился.

В Магнитогорске «лисы» встречались с «Барысом» из столицы Казахстана. Гости открыли счет в начале первого периода – шайбу забросил Джесси Блэкер (03:06). «Металлург» отыгрался на первых минутах второго отрезка матча – Павел Дорофеев (22:17) стал автором единственной шайбы, заброшенной хозяевами.+

Победитель матча определился в середине третьей двадцатиминутки: Никита Михайлис (50:32, 5x4) в большинстве, и буквально через минуту Роман Старченко (51:33) сделали счет 1:3. «Металлурги» не смогли изменить цифры на табло за оставшееся до финальной сирены время.

В пятницу, 27 сентября, «Трактор» попробует взять реванш за поражение в Казахстане в домашнем матче против «Барыса», а в субботу, 28 сентября, «Металлург» на выезде сыграет в Подмосковье против местной команды «Витязь».

https://dostup1.ru/society/Traktor-i-Metallurg-proigrali-svoi-vtorye-domashnie-matchi_120307.html