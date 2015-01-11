Южноуральцев предупредили о мошенниках, меняющих электросчетчики

Жителей Челябинской области предупредили о мошенниках, которые принуждают собственников квартир к проверке и замене приборов учета электроэнергии – случаи зафиксированы в Сосновском, Еткульском и Каслинском районах.

По информации ООО «Уралэнергосбыт», схема, которой пользуются мошенники, проста: потребителям поступают сообщения о проверке приборов учета, их несоответствии утвержденным стандартам и необходимости их срочной замены. В настоящий момент особенно активно подобные предложения распространяются в городе Касли. Жителям поступают обращения о необходимости проверки счетчиков на соответствие стандартам от лица ООО «Уралэнергосбыт».

«На самом деле компания таких уведомлений не направляла. Гарантирующий поставщик просит потребителей быть внимательными, не доверять сомнительной информации. Допускать до проверки счетчиков следует только сотрудников сбытовой, сетевой организации или управляющей компании», – подчеркнули в компании.

Добаивм, что об истечении срока межповерочного интервала поставщики уведомляют каждого абонента индивидуально и заранее, публикуя информацию об этом в квитанции за электроэнергию.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-moshennikah-menyayuschih-elektroschetchiki_120325.html