Театр «Наш дом» готовится к встрече со зрителем

В субботу 28 сентября свой 72 сезон открывает озерский театр драмы и комедии. О предстоящей премьере, а также о ближайших планах рассказал руководитель театра Вячеслав Максимов.

Напомним, что притчу в двух действиях «Визит дамы» по мотивам произведения швейцарского драматурга Ф. Дюрренматта на озерской сцене поставил приглашённый из Казани заслуженный артист РФ, член Гильдии режиссёров России Ринат Фазлеев. Также для работы над спектаклем была приглашена художник-сценограф и художник по костюмам Надежда Осипова.

– Я присутствовал на прогоне, спектакль произвёл на меня хорошее впечатление, – отметил Вячеслав Максимов. – Это серьёзная постановка, со многими подтекстами, которая решена в жанре трагифарса. Стилистически спектакль выверен, очень интересные красивые костюмы. Я до сих пор под впечатлением, спектакль заставляет задуматься о глобальных вещах. Я думаю, что это достойная работа, которая пополнит репертуар театра.

Кроме того, новая постановка примечательна ещё и тем, что впервые за долгое время в ней занята вся труппа:

– На некоторые роли актёров не хватило, и режиссёр предложил выйти на сцену для исполнения ролей работникам театра. В целом эта история получилась масштабная и для нас знаковая.

Вячеслав Максимов подчеркнул, что в этом году для постановки спектакля «Визит дамы», а также для премьеры прошлого сезона – спектакля «Лес» и новогодней сказки «Золушка» были использованы средства программы «Театры малых городов», которая успешно реализуется в театре «Наш дом» уже третий год. Директор театра сравнил эту поддержку с глотком воздуха, поскольку за счёт этих средств обновляется не только репертуар, но и материально-технической база:

– За два года мы полностью заменили световое оборудование на большой и малой сценах. В этом году мы приобретаем пассажирский микроавтобус и большой светодиодный экран. Проекция на экране используется в шестнадцати спектаклях. Я думаю, что новый экран значительно улучшит их качество, украсит новые постановки, и послужит для проведения больших общегородских торжественных мероприятий.

Кроме того, за счёт программы «Театры малых городов»мы готовим декорации к спектаклю по произведению Дэвида Алмонда «Мой папа – птиц». Я думаю, что эта история о взаимоотношениях папы и дочки будет интересна многим зрителям. Ставить эту работу будет художник-постановщик Максим Кукушкин и режиссёр Виктория Печерникова (г. Москва).

Как отметил Вячеслав Максимов предстоящий октябрь для театра будет очень насыщенным. Помимо спектаклей, о которых уже было сказано, озерских зрителей ждёт премьера сказки «Как Фёдор дочь Кощея полюбил» (по пьесе Ирины Васьковской). Премьера пройдёт на малой сцене. Постановку готовит художественный руководитель театра «Наш дом» Андрей Сюськин. Озерский режиссёр Никита Золин ставит спектакль «Спиннинг, или как Папа получил красную карточку».

– В октябре 31 день, и у нас запланировано 30 показов, как наших, так и приезжих коллективов, включая выпуски новых работ. Театр живёт в очень плотном графике, и в таком режиме у нас всё распланировано до конца года, – подчеркнул Вячеслав Максимов.

Напомним, что в этом году труппа театра пополнилась тремя молодыми актёрами: Василием Казанцевым, Владом Илюхиным и Никитой Макаровым. Как пояснил руководитель театра, появление в труппе молодых ребят – это заслуга нового художественного руководителя Андрея Сюськина:

– Андрей работает в театре уже десять лет, сейчас он учится в Высшей театральной школе Константина Райкина по специальности «Режиссура». С его назначением на должность художественного руководителя был проведён анализ текущего репертуара и занятости труппы. Он посчитал, что театру нужны актёры и провёл работу по подбору кадров.

Ребята практически сразу были введены в спектакли. Сейчас они задействованы в сказках и в премьерном спектакле «Визит Дамы».

В этом сезоне возобновит свою работу театральная студия «Театрариум». Она существовала шесть лет, итогом работы студии стало появление в озерском колледже искусств актёрского отделения, на котором сейчас обучаются семь студентов.

– Но мы поняли, что театру не хватает этой студии, поскольку зрители ею живо интересуются и спрашивают об этом направлении работы. 30 сентября мы будем проводить кастинг, приглашаем детей и молодёжь принять в нём участие.

Несколько лет театр «Наш дом» активно сотрудничает с проектом Госкорпорации «Росатом» «Территория культуры». Этой осенью запланированы яркие самобытные мероприятия в рамках проекта:

– 3-4 октября в Озерске будет показан уникальный спектакль Большого Драматического театра имени Г.А. Товстоногова «Когда я снова стану маленьким», который был отмечен самыми престижными профессиональными наградами.

Гастроли театра такого уровня – финансово очень затратный проект. Мы организуем только техническую часть, финансовую нагрузку берёт на себя программа «Территория культуры «Росатом». Без этой поддержки увидеть такой спектакль в Озерске было бы невозможно.

В рамках сотрудничества с «Территорией культуры» на сцене театра «Наш дом» также пройдут два концерта:

– 12 октября в Озерске выступит виртуоз-балалаечник Алексей Архиповский, зрители о его выступлениях всегда говорят с восторгом.

16 ноября в Озерске впервые выступит оркестр волынщиков «City Pipes». У этого коллектива разнообразный репертуар от классики до рока.

Ещё раз подчеркну, что эти концерты проходят при поддержке проекта «Территории культуры Росатом», с которым у нас сложилось очень плодотворное сотрудничество.

Сейчас идут переговоры с Группой ЧТПЗ, также обсуждается ряд проектов. Если всё сложиться, то я думаю, что до конца этого года они могут быть реализованы. Интригу раскрывать пока не стану, но творческие планы очень интересные.

Фото театр "Наш дом".

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40676/