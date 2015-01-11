Первые в четвертый раз

Сборная спортсменов с ПОДА стала лидером на областной спартакиаде инвалидов.

Пробежать несколько сотен метров, проплыть на дистанциях 50 и 100 метров, дойти до победы в настольном теннисе – все это вошло в программу областной летней спартакиады инвалидов 2019. Вот уже не одну пятилетку Министерство социальных отношений Челябинской области и его структурное подразделение областной реабилитационный центр «Импульс» проводят спартакиаду для «особых» людей.

С успехом выступили сборные Озерска: команда федерации инвалидного спорта «Союз» и команда местного отделения общества слепых. Кроме них за победу боролись 50 команд из Верхнего Уфалея, Златоуста, Карабаша, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска, Снежинска, Троицка, Челябинска, Аргаяшского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Карталинского, Катав-Ивановского, Коркинского, Кунашакского, Кусинского, Саткинского, Увельского, Уйского, Чесменского муниципальных районов.

В общей сложности в личном зачете участники разыграли 125 комплектов наград. Так Ксения Могильникова в беге на дистанции 100 метров в женском зачете взяла почетное третье место. Стал вторым на этой же дистанции, но в мужском зачете Александр Серков. Спортсмен одержал победу в четырёхсотметровке, где в женском забеге Ксения была второй. Ещё одно «серебро» девушка получила на дистанции 200-ти метров. В этом забеге она обогнала озерчанку Татьяну Вишнякову, которая соответственно стала третьей.

В программу соревнований по легкой атлетике помимо бега входило толкание ядра и прыжки в длину. В первом виде технической дисциплины озерчане взяли четыре призовых места: две медали добыла сборная спортсменов с ПОДА, в которой первое место было у Елены Васиной, а третье у Татьяны Вишняковой; и две – сборная слабовидящих, где второе место заняла Светлана Лебедева и третье место – Константин Гоголев, он же стал вторым в прыжках в длину.

В рамках Спартакиады 2019 были проведены соревнования по плаванию на короткой воде, в которых представитель команды общества слепых Светлана Лебедева стала абсолютной чемпионкой дистанциях 50 и 100 метров в категории спортсменов с нарушением органов зрения. Ещё одну серебряную медаль на пятидесятиметровой дистанции, но уже среди «опорников» заняла Елена Васина. Безоговорочную победу Елена одержала в настольном теннисе.

В этом виде спорта в мужском зачете третьем стал озерчанин Спартак Гайсин.