Театр «Наш дом» открывает 72-й сезон!

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» совсем скоро будут поздравлять в связи с открытием 72-го театрального сезона. Жизнь после каникул закипела еще в начале августа, коллектив начал работать над спектаклем «Визит дамы» по мотивам произведения швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.

27 сентября в театре состоялся генеральный прогон, на сцене можно было увидеть целостную картину нового спектакля. Раскрывать сюжет, естественно, ни к чему – впереди премьерные показы. Постановка супермасштабная – в ней задействована почти вся труппа, а занималась спектаклем сильная постановочная команда. Режиссер-постановщик «Визита дамы» - Ринат Фазлеев, заслуженный артист РФ, член Гильдии режиссёров России. Он поставил более восьмидесяти спектаклей в разных городах страны. Работал режиссёром-постановщиком, главным режиссёром в Амурском театре драмы (г. Благовещенск) и главным режиссёром в Новокузнецком драматическом театре.

Художником-постановщиком пригласили Надежду Осипову (г. Санкт-Петербург), члена Союза художников России. Уже на показе было видно, что каждая деталь костюмов подбиралась тщательно, всё выдержано в едином стиле 50-х годов прошлого века, костюмы на актерах «Нашего дома» смотрятся великолепно!

Что добавить? Спектакль стоит посмотреть, даже если кто-то не успевает на премьерные показы, то сможет увидеть его в течение сезона. Трагифарс «Визит дамы» - о человеческих взаимоотношениях, о подмене нравственных понятий, о людских пороках, скрытых порой очень глубоко и прикрытых внешней добропорядочностью. Заставляет задуматься о многом. Ринат Фазлеев справедливо считает, что зритель должен после спектакля испытать желание изменить свою жизнь к лучшему.

Поздравляем весь коллектив театра «Наш дом» с грядущим открытием сезона! Пусть новый сезон принесёт вам, уважаемые служители театрального искусства, только самое-самое хорошее, пусть сбудутся все ваши творческие и повседневные желания! Желаем актерам долгожданной встречи с верным зрителем, рождения новых планов, замыслов и оптимистичного настроения!

Текст и фото: Наталья Колянова