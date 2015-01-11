Алексей Текслер провел выездное заседание антитеррористической комиссии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочем визитом посетил Озерский городской округ, где в поселке Новогорный на базе военизированной спасательной части МЧС провел выездное заседание антитеррористической комиссии. Также глава региона посетил заключительную часть учений «Атом-2019».

В ходе заседания комиссии обсудили состояние физической защиты ЗАТО Челябинской области и меры по обеспечению антитеррористической защищенности стратегических объектов. Также на встрече речь шла о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Еще один важный вопрос в повестке заседания антитеррористической комиссии – защита детей от распространения в интернете террористического, экстремистского и другого деструктивного контента. В ходе встречи обсуждался вопрос создания на базе образовательных учреждений «кибердружин». В обсуждении приняли участие представители МВД, ФСБ и министерства образования и науки Челябинской области.

«Тема мониторинга информации в сети интернет – это абсолютно профессиональная история. И серьезным образом к этой работе привлекать никаких волонтеров нельзя. Этим должны заниматься профессионалы, которые умеют, знают и понимают как в интернете найти и использовать деструктивную информацию», – подчеркнул Алексей Текслер.

По завершению заседания антитеррористической комиссии Алексей Текслер посетил заключительную часть тактико-специальных учений «Атом-2019», которые проводит оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Челябинской области. По легенде террористы совершили обстрел ручными гранатометами железнодорожный состав, который перевозил специальный груз. Часть вагонов сошли с рельс, а специзделие получило повреждение. Группа террористов скрылась в ближайшем поселке. Аварийно-спасательные формирования «Росатома» продемонстрировали комплекс мероприятий по обезвреживанию аварийного источника – специального изделия. А спецподразделение Росгвардии осуществили штурм где засели террористы и ликвидировали их.

После учений Алексей Текслер осмотрел выставку вооружения и техники спасательных подразделений МЧС России и Госкорпорации «Росатом».

- Глава региона приехал к нам на совещание с силовиками,- прокомментировал встречу глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. - Однако нашел время обсудить и текущие дела в нашем округе. Приятно осознавать, что сегодня Озерский городской округ находится в самом центре региональной повестки. Нам оказывают много внимания, а мы прикладываем все усилия, чтобы жизнь наших жителей становилась комфортнее и лучше.

Использованы материалы сайта https://gubernator74.ru/

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40679/