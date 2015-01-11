Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

27 сентября на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 6 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 2 лица за раннее совершенные преступления.

Выявлено 111 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 39, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 45, за иные правонарушения – 27.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 6 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 207 лиц подучетной категории, из них 15 лиц, состоящих под административным надзором, 150 лиц, состоящие на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 98 подучетных подростков и 38 родителей, отрицательно влияющих на детей. Также проверено 14 владельцев огнестрельного оружия. При проверке условий хранения гражданского оружия изъята 1 единица оружия.

Также изъято 30 литров спиртосодержащей жидкости (42 бутылки различного объема, одна канистра – 10 л) на общую сумму 6000 рублей.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.