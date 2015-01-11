Опять трясет? На Южном Урале фиксируют подземные толчки

В Челябинской области продолжают регистрировать в Челябинской области. Последний на сегодняшний день такой случай зафиксировали неподалеку от Магнитогорска.

Подземные толчки там заметили в Агаповском районе в минувшую пятницу, 27 сентября. Зарегистрировали их специалисты из Казахстана. Продолжалась сейсмическая активность недолго, а магнитуда также была достаточно низкой, не превысив 2,7 балла по шкале Рихтера при максимальных 10. Кроме того, в начале прошлой недели аналогичные эпизоды произошли на юге региона: в Нагайбакском и Карталинском районах. Однако и в этих случаях магнитуда составляла от 2,6 до 2,8 балла. Напомним, что в начале месяца в Челябинской области также зафиксировали подобные инциденты после двух мощных землетрясений в Китае.

Добавим, что в то же время российские сейсмологи скептически относятся к данным, предоставляемым коллегами из Казахстана. Несмотря на близость этой страны к Челябинской области, по утверждениям представителей института геофизики Уральского отделения РАН, их станции стоят достаточно далеко от границ, поэтому возможны неточности в координатах и завышение реальной магнитуды.

Отметим, что за сейсмической активностью на Южном Урале ученые особенно пристально следят после землетрясения, произошедшего в Катав-Ивановске в сентябре прошлого года. Тогда его магнитуда составила около 5,5 баллов, был нанесен серьезный ущерб нескольким зданиям: помимо жилых домов. Пострадала также и Катав-Ивановская районная больница.

https://www.cheltv.ru/opyat-tryaset-na-yuzhnom-urale-fiksiruyut-podzemnye-tolchki/