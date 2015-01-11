Опять птицы. Самолет экстренно приземлился на Урале

Поволноваться пришлось сегодня пассажирам рейса, летевшего в Сибирь. Самолету пришлось совершить экстренную посадку на Урале.

Инцидент произошел сегодня днем, 30 сентября. На борту, отправившемся в 7:54 из Краснодара в Иркутск, возникли проблемы. В результате пилоты приняли решение внепланово приземляться в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Известно, что рейс выполняла компания «Уральские авиалинии». Как пояснили в пресс-службе авиаперевозчиа, причиной происшествия стала птица. Экипаж доложил о столкновении с ней после взлета из Краснодара. А посадить самолет решили в базовом аэропорту компании для того, чтобы его осмотрели технические специалисты.

Посадка в итоге прошла благополучно, никто не пострадал. Для дальнейшей отправки пассажиров в Иркутск предоставили резервный борт.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в этом году. Так, этим летом в подмосковном аэропорту «Жуковский» в самолет»Уральских авиалиний» в двигатель после взлета залетела птица. Пилоты сумели посадить борт в чистом поле, на нем находились 226 человек. Затем в конце августа похожая проблема возникла на рейсе этой же компании из Санкт-Петербурга в таджикский город Худжанд. Успешную аварийную посадку совершили также в Екатеринбурге.

https://www.cheltv.ru/opyat-ptitsy-samolet-ekstrenno-prizemlilsya-na-urale/