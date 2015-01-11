Лайфхаки для путешественников: как объехать пол-Урала за 4 часа

Накануне на Южном Урале запустили первую «Ласточку». Скоростной поезд пока только тестируют, но планируется, что он будет на регулярной основе курсировать между Челябинском и Магнитогорском.

Максимальная скорость составит 160 километров в час. Добраться из областного центра до второго по величине города можно за 4 часа. В то время как на обычном поезде на дорогу уйдет 7,5 часов, а на автобусе – 6 часов.

Ехать пассажиры будут с комфортом: мягкие кресла, широкие проходы, розетки, панорамные окна с теплоизоляцией и система, которая поддерживает оптимальную температуру в салоне.

Передвигаться на «Ласточке» также будет удобно инвалидам и мамам с колясками. Если проект окажется удачным, скоростные поезда могут запустить и по другим популярным направлениям – из Челябинска в Миасс и Златоуст.

https://www.cheltv.ru/kak-obehat-pol-urala-za-4-chasa/