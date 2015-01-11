Автовладельцев в России хотят перевести на электронные водительские права

В ГИБДД озвучили инициативу создания водительских прав нового поколения. Документы смогут находиться у пользователя прямо в смартфоне.

Один из предложенных вариантов – создать электронную версию нынешнего удостоверения. По словам разработчиков, это будет полная альтернатива привычному документу.

Однако рассматривается и предложение создать абсолютно новый вариант автомобильных прав, чтобы избежать вероятности создания подделок. Правда, бумажные документы все равно понадобятся водителям, которые решат воспользоваться транспортом за границей.

В ближайшее время ведомство проведет модернизацию оборудования и внесет изменения в действующие нормативно-правовые акты. Только после этого станет известна дата начала выдачи электронных водительских прав.

https://www.cheltv.ru/avtovladeltsev-v-rossii-hotyat-perevesti-na-elektronnye-voditelskie-prava/