В Озёрске завершилось празднование Дня работника атомной промышленности

30 сентября в театре «Наш дом» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню работника атомной промышленности. Cотрудников подразделений ФГУП «ПО «Маяк» поздравили заместитель генерального директора Андрей Порошин, председатель ППО «Маяка» Максим Чубенко, глава Озёрского городского округа Евгений Щербаков, председатель Совета ветеранов комбината Геннадий Завгородний. Работникам предприятия за значительные успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в развитие ПО «Маяк» и атомной отрасли были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.

Далее началась встреча с прекрасным. Не первый год в закрытых атомных городах реализуется масштабный проект «Территория культуры Росатом». В его рамках действует культурно-просветительская программа «Экология души». Она подразумевает проведение музыкальных вечеров, во время которых зрители, работники атомной промышленности, встречаются с ведущими исполнителями, широко известными не только у нас в стране, но и за рубежом. Озерчане познакомились с руководителем программы «Экология души», председателем совета ветеранов атомной отрасли Владимиром Огнёвым, который с большой теплотой рассказывал об участниках концерта, и ведущими столичными артистами.

Открыл музыкальную программу Андрей Валентий, обладатель уникального баса, солист Национального Академического Большого театра оперы и балета республики Беларусь, заслуженный артист республики Беларусь, человек, носящий неофициальное звание «белорусский Шаляпин». Зрители по достоинству оценили удивительный мощный голос певца, который исполнял арии из опер, русские романсы.

Обладательница лирико-колоратурного сопрано Лариса Павлова и народная артистка РФ, исполнительница русских народных песен Наталья Борискова также не оставили равнодушными ценителей великолепных голосов и высокого исполнительского мастерства.

Текст и фото: Наталья Колянова