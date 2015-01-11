Подарили ветеранам тепло своих сердец

Сегодня, в День пожилых людей, в Комплексном центре социального обслуживания населения состоялось праздничное мероприятие, организованное для посетителей отделения дневного пребывания.

С приветствием к озерчанам старшего возраста обратились заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков и председатель Общественной палаты Озерского городского округа, руководитель приемной Губернатора Челябинской области Вера Аксенова. Официальные гости поздравили собравшихся ветеранов с прекрасной порой в жизни – золотой осенью и пожелали собравшимся здоровья, активного долголетия и хорошего настроения.

Именно для того, чтобы пожилые люди еще раз улыбнулись, для них была подготовлена концертная программа: песни военных лет и фронтовой вальс исполнили члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов, студенты ОТИ НИЯУ МИФИ и бойцы студенческого строительного отряда «Братство» (Карина Зубаирова, Екатерина Резуева, Анастасия Молотова, Константин Рогов, Алексей Рушенцев, Анастасия Ахлестина, Александра Некрасова и Михаил Стогов). Музыкальную аппаратуру предоставило ЧООО ВОИ (руководитель Ю. Р. Халиков).

Юноши и девушки провели с ветеранами игру «Угадай песню», душевно пообщались и подарили им книги об Озерске и сладкие гостинцы.

Фото Общественной молодежной палаты.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40687/