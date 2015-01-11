Достояние региона. Гидроэлектростанция Пороги разрушается на Урале

Объект культурного наследия – под угрозой разрушения. Старейшая гидроэлектростанция “Пороги” в Саткинском районе нуждается в реконструкции. Плотина покрылась трещинами, разрушена часть кладки. Почему достояние региона в таком плачевном состоянии?

Левый берег реки Большая Сатка. Именно здесь находится объект культурного наследия Пороги. Под охрану его взяли в 1996 году. Ещё несколько лет назад гидроэлектростанция считалась одной из старейших работающих станций в стране, но сейчас она в аварийном состоянии и не функционирует.

Саткинские Пороги- одна из главных достопримечательностей региона. Старинную плотину возвели в начале прошлого века. Водопады, стекающие по крутым склонам, говорят туристы, завораживают. Рядом выложен из кирпича заводской комплекс. Посмотреть на памятник индустриального зодчества стремятся тысячи гостей.

«Туристический поток не ограничивается Челябинской областью и Южным Уралом. Приезжают со всей России посмотреть на нашу гидроэлектростанцию, потому как она старейшая гидроэлектростанция в стране , по нашим данным это 5- 8 тысяч туристов ежегодно сюда прибывает», – рассказывает Валентина Пасхина директор центра развития туризма Саткинского района.

Но сейчас объектом культурного наследия интересуются не только туристы, но и сотрудники прокуратуры. Они провели проверку и нашли множество нарушений.

«Многочисленные трещины, содержание кладки находится в неудовлетворительном состоянии, имеется воздействие на объект культурного наследия воды и ила, крыша разрушена», – комментирует Михаил Калита, прокурор Сатки.

Часть предписаний властям удалось устранить. Уже в этом году Пороги огородят там, где установлены запрещающие аншлаги. Пока путешественники с риском для жизни пробираются в запретную зону ради красивой фотографии. Заменят на станции и пол.

«Здесь вот как раз и будет у нас происходить замена напольного покрытия. Доски будем менять на просечный лист оцинкованный. В этом году эти работы будут выполнены, и всё заменено», – показывает Алексей Сорокин.

Но это лишь малая часть необходимого ремонта. На восстановление Порогов нужен, минимум миллиард рублей, но таких денег в бюджете Саткинского района нет.

«Ежегодно из бюджета Саткинского муниципального района выделяется по 500 тысяч рублей на выполнение работ определённых – это и на охрану объекта, и на поддержание его, и на устранение каких- то представлений прокуратуры», – говорит Алексей Сорокин, заместитель начальника управления земельными и имущественными отношениями администрации Сатки.

Восстановить нельзя консервировать – где ставить запятую, станет известно только в следующем году. Местные власти уже обратились за финансовой помощью к региональным и федеральным чиновникам.

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