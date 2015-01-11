Осенняя кампания началась

В Челябинской области сегодня, первого октября, стартовала осенняя призывная кампания. Первые отправки начнутся по традиции в конце октября (после того, как в двадцатых числах заработает областной сборный пункт «Челябинск-Южный»), а вот призывные комиссии уже приступили к работе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военном комиссариате региона, в осенний призыв в войска отправятся три с половиной тысячи южноуральцев (государственное задание на осень-зиму 2019-го почти такое же, как и на весну-лето этого года).

Основная масса ребят (около 60-ти процентов) пойдет в сухопутные войска. Также будут отправки в части специального назначение, в воздушно-десантные войска и научные роты. В декабре состоится отправка призывников в Президентский полк. Также ожидаются отправки в подшефные части - в Севастополь (Черноморский флот), на Камчатку (Тихоокеанский флот).

Тем временем в военной прокуратуре Челябинского гарнизона создан консультативно-правовой центр по рассмотрению обращений граждан, которые могут пожаловаться на нарушения военными комиссариатами их прав на предоставление отсрочки, освобождение от призыва на военную службу.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» военный прокурор Челябинского гарнизона полковник юстиции Николай Юрков, центр будет работать на территории бывшего автомобильного училища (Челябинск, проспект Победы, 187) в будни - с девяти утра до половины седьмого вечера. Перерыв на обед - с половины второго до трех часов дня.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskaya-oblast-do-konca-goda-prizovet-v-armiyu-tri-s-polovinoy-tysyachi