Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области

Синоптики предупредили о сильном ветре в Челябинской области – в четверг, 3 октября, его порывы могут достичь 20 метров в секунду.

По данным Челябинского Гидрометцентра, завтра на Южном Урале будет пасмурно, и в областном центре, и в районах возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла, ночью – плюс 4-9, в низинах до минус 1.+

Отдельные порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с.

Напомним, при сильном ветре рекомендуется по возможности ставить автомобили в гараж, в крайнем случае – парковаться на удалении от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

https://dostup1.ru/society/Rezkoe-uhudshenie-pogody-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_120494.html