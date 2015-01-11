Как обезопасить гараж от преступных посягательств

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск призывает владельцев гаражей не пренебрегать мерами защиты своего имущества. При грамотном подходе к обустройству гаража, при соблюдении достаточно простых правил хранения имущества в нем, при организации совместных (с хозяевами соседних гаражей) действий по обустройству гаражного комплекса и обеспечению порядка доступа на его территорию, появляется возможность значительно снизить вероятность краж, а в случае их совершения, – ускорить процесс поимки преступников. Как правило, предметом посягательства становятся запасные части и детали, транспортные средства, бытовые и промышленные изделия, горюче-смазочные материалы.

Чаще всего местом совершения преступления становятся территории гаражно-строительных кооперативов (далее ‒ ГСК), не оборудованные системами видеонаблюдения.

Обычно злоумышленники используют следующие способы проникновения в гаражный бокс: подбор ключей, разрушение навесных замков, ворот или стен гаража, отгибание либо разрушение крыши.

Снизить риск совершения краж из гаражных боксов помогут установка гаражных шлагбаумов, систем видеонаблюдения, и техническое укрепление гаража.

Для технического укрепления гаража необходимо:

1) произвести замену навесного замка на несколько накладных запирающих устройств, использовать эксцентриковые запоры;

2) срезать или убрать внутрь поверхности ворот петли, предназначенные для навесного замка;

3) приварить к воротам дополнительные металлические пояса вертикальной и горизонтальной жесткости;

4) использовать потайные петли ворот либо наварить на гаражные петли специальные прутки;

5) установить автономную сигнализацию, срабатывающую при неправомерном открытии ворот;

6) соорудить металлический каркас внутри помещения гаража;

7) произвести дополнительное цементирование металлических крюков в плитах бетонных гаражных боксов, обеспечивающих перекрытие.

Следование данным рекомендациям значительно увеличит время проникновения злоумышленников в гаражный бокс и защитит Ваше имущество от преступных посягательств.

Если в отношении вас все же совершено преступление, не пытайтесь разобраться самостоятельно, и не откладывайте на потом обращение в полицию, т.к. чем быстрее поступит сообщение о преступлении, тем больше шансов вернуть похищенное имущество.

При обнаружении попыток завладения чужим имуществом обращайтесь в полицию по телефону 02 либо 8(351)302-50-85.