Автомобили за 60 млн южноуральские власти закупят для саммита ШОС

Закупка новых автомобилей управделами губернатора и правительства Челябинской области связана с проведением в южноуральской столице отдельных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

«В связи с переносом встреч глав государств и сокращением количества мероприятий, проходимых в рамках саммита, по поручению главы региона Алексея Текслера, было принято решение о сокращении в два раза количества приобретаемых машин. Все закупки будут проходить в рамках установленного законодательства, приобретение автомобилей повышенной комфортности исключается», – говорится в пресс-релизе областной администрации.

После завершения всей программы новые автомобили заменят устаревшие, которыми сейчас пользуются органы исполнительной власти. Сейчас около 50% автомобилей, имеющихся в автопарке регионального правительства, старше 10 лет. Списанные транспортные средства могут быть переданы в пользование муниципалитетам и бюджетным учреждениям региона, либо выставлены на продажу в рамках действующего законодательства.

Напомним, стало известно, что в Челябинске объявили торги на покупку 25 автомобилей, шин и запчастей на общую сумму около 60 млн рублей.

https://dostup1.ru/society/Avtomobili-za-60-mln-yuzhnouralskie-vlasti-zakupyat-dlya-sammitov-ShOS_120506.html