Как реализуется национальный проект «Демография» в Челябинской области?

В Челябинской области планомерно оказывают поддержку семьям с детьми. Усилить это направление призван нацпроект «Демография». Одна из его частей как раз касается этой категории жителей.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – это часть большого нацпроекта «Демография». Цель регионального проекта – увеличить рождаемость.

В рамках реализации нацпроекта семьи с детьми получают четыре вида пособий. Это ежемесячная выплата в случае рождения (усыновления) первого ребенка в размере 10 147 рублей. Ее выплачивают до момента исполнения ребенку 1,5 лет. В этом году не менее 8 346 нуждающихся семей получают такие выплаты за счет субвенций из федерального бюджета. Нуждаемость определяется доходом семьи – он не должен превышать в расчете на одного члена семьи 1,5 прожиточных минимума.

Не менее 4 000 семей, имеющих трех и более детей, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

Еще один вид поддержки – областное единовременное пособие, которое выплачивается всем, сумма выплаты зависит от очередности появления ребенка, начинается от 2000 (на первенца) и заканчивается 6000 (на пятого и последующих детей). Получателями в этом году станут не менее 38 662 семей.

Для увеличения рождаемости проектом предусмотрено финансирование процедуры экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. В этом году услугой ЭКО воспользовались уже 1660 южноуральских семей. По планам на 2019 год у нас предполагается провести не менее 2400 циклов ЭКО.

Также в регионе продолжает реализовываться такая поддержка как областной материнский капитал.

29.08.2019 г. на заседании Законодательного Собрания Челябинской области по инициативе главы Челябинской области Алексея Текслера принят закон области о внесении изменений в Закон Челябинской области от 15 декабря 2011 г. № 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области», который расширяет направления распоряжения средствами областного материнского капитала. Кроме того, сокращен срок обращения за распоряжением средств капитала по отдельным направлениям.

Напомним, право на областной материнский капитал имеют многодетные малообеспеченные семьи при рождении третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. Его средства до сегодняшнего дня можно было направить только на получение основного образования ребенком (детьми) и на оплату медицинских услуг родителям и детям. Размер капитала в 2019 году составляет 61455 рублей (ежегодно индексируется).

В новой редакции закон позволяет многодетным малообеспеченным семьям направлять средства областного материнского капитала на оплату дополнительного образования (кружки, курсы) детей, погашение основного долга и уплату процентов по имеющимся кредитам или займам на приобретение жилого помещения и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также изменения коснулись сроков обращения за распоряжением капитала. Теперь его средства можно направить на погашение имеющейся ипотеки и на

приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, когда третьему или последующему ребенку исполнится 6 месяцев, а не 3 года, как было ранее.

Изменился срок обращения за распоряжением средствами областного материнского (семейного) капитала. Заявителю можно обратиться с заявлением после достижения третьим или последующим ребенком возраста 6 месяцев, если:

1) средства ОМК направляются на погашение имеющейся ипотеки;

2) средства ОМК направляются на приобретение товаров для детей-инвалидов.

Уточнено определение лиц, имеющих право на областной материнский (семейный) капитал. Согласно статье 2 закона в новой редакции:

«Право на получение областного материнского (семейного) капитала возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации, проживающих на территории Челябинской области:

1) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2012 года, если ранее они не воспользовались правом на получение областного материнского (семейного) капитала;

2) мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на получение областного материнского (семейного) капитала, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 года.»;

Таким образом, право на областной материнский (семейный) капитал возникает при рождении третьего ребенка у граждан РФ (на момент рождения ребенка мать должна иметь гражданство РФ).

Министерством социальных отношений Челябинской области подготовлены изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги «Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлением Правительства Челябинской области от 26.06.2013 г. № 108-П, по перечню документов (сведений), необходимых для распоряжения средствами областного материнского (семейного) капитала по новым направлениям. После принятия постановления Правительства Челябинской области, административный регламент в новой редакции будет доведен до сведения многодетных семей.

По возникающим вопросам обращаться в Управление социальной защиты населения, по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д.20, каб. 225, 219.

Время приема граждан: понедельник, четверг: с 9.00-до 13.00; с 14.00 до 17.00;

Телефон для справок: 6-51-62, 9-18-62