Жители Челябинской области считают справедливой зарплату в 62 тыс. рублей

Компания «Сбербанк страхование жизни» спросила у россиян, какую зарплату они считают справедливой и достойной.

По мнению респондентов, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Эту сумму они назвали достаточной для того, чтобы не только удовлетворять текущие потребности, но и копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее. Но большинство назвали достойной зарплату около 50 тыс. рублей — это сопоставимо с данными Росстата за январь-июль 2019 года.

В Челябинской области справедливой считают зарплату в среднем в 62 тыс. рублей, однако большинство респондентов заявили, что им хватит и 49 тыс. Росстат подсчитал номинальную среднюю зарплату на Южном Урале суммой 36 тыс. 500 рублей. За последние полгода она выросла на 5,7%.

Больше, по данным опроса, всего хотят зарабатывать жители столиц, а также Хабаровска — от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. В то же время ни в одном регионе не назвали уровень справедливого заработка ниже 58 тыс. рублей в месяц.

http://echochel.ru/news/zhiteli-chelyabinskoj-oblasti-schitayut-spravedlivoj-zarplatu-v-62-tys-rublej/