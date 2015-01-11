Химическая атака. На Южном Урале неизвестные массово травят собак

Владельцы собак в Снежинске Челябинской области обеспокоены не на шутку – в городе появились злоумышленники, которые травят бездомных собак и домашних питомцев.

Как говорят очевидцы, зафиксировано уже четыре случая смерти четвероногих. Накануне два хозяина погибших животных обратились в полицию с заявлениями. Они уверяют, то четвероногие случайно съели что-то на улице, а затем в течение суток погибли, испытывая страшные муки.

В подтверждение этому пострадавшие предоставили заключение от ветеринаров – смерть животных наступила в результате химического отравления.

Правоохранители разбираются в ситуации, а общественники настоятельно рекомендуют собаководам выгуливать питомцев только на поводках.

https://www.cheltv.ru/himicheskaya-ataka-na-yuzhnom-urale-neizvestnye-massovo-travyat-sobak/