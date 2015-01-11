Музыканта Юрия Луценко поздравили с юбилеем

Выдающееся музыкальное событие произошло в Озерске 3 октября: на сцене Дворца культуры «Маяк» наш земляк - музыкант, пианист, композитор Юрий Луценко отметил свой юбилей. Концертная программа «Неожиданно, 50!» стала бесценным подарком как для зрителей, пришедших разделить радость встречи с Юрием, так и для самого юбиляра, которому удалось собрать на сцене и в зале своих родных, лучших друзей, почитателей его таланта.

В фойе ДК гитарист Олег Аленский настраивал зрителей на волну хорошей музыки.

Все, кто выходил в этот вечер на сцену, просто лучились радостью и оптимизмом: давний друг Юрия, Алексей Бурцев, Влад Завьялов, руководитель Биг Бэнда Виктора Завьялова и его участники, сестра именинника Анастасия Серебренникова, ее дочь Елизавета, замечательный певец и ведущий из Снежинска Эдуард Ташбулатов, московские друзья-музыканты, великолепная певица Этери Бериашвили.

Зрители не успевали «отойти» от джазовой аранжировки мелодии Гершвина, как их окутывала музыка самого Юрия Луценко, только восхитились интерпретацией брамсовской «Венгерской рапсодии», которую юбиляр сыграл со старшим сыном Борисом, и уже погрузились в волшебство чарующего, магнетического голоса Этери…

Удивительная атмосфера царила на концерте. Виновник торжества много шутил, общался с публикой, однако был один щемящий момент, когда с помощью слайд-шоу, показанного на экранах, вспомнили о тех, кого уже нет с нами… Голос юбиляра за кадром проникновенно говорил о Человеке с большой буквы Викторе Михайловиче Завьялове, всю свою жизнь посвятившем музыке и мальчишкам, которые сами стали прекрасными музыкантами. Со светлой грустью Юрий вспоминал о преподавателе Лие Александровне Толстых. Высокий профессионализм, добрая атмосфера ее класса, поистине материнская забота стали для многих ее учеников настоящей школой исполнительского мастерства.

Еще один трогательный миг, когда Анастасия и Юрий сказали теплые слова своей маме, Галине Ивановне, которая находилась в зале среди зрителей. Мама своих талантливых детей выступала в оркестре «Ровесник» и однажды за руку привела маленького Юрия во Дворец культуры…

Видеообращение известнейших музыкантов порадовало публику оптимистичным настроем и массой добрых слов в адрес Юрия. Ему желали всего наилучшего группа «УмаТурман», Виктор Зинчук, Сергей Пенкин, Алексей Глызин, Сергей Минаев, Игорь Бутман, Сергей Мазаев («Моральный кодекс»), легендарный пианист Левон Оганезов, Валерий Сюткин, в его группе несколько лет работает Юрий. Каждый поздравлял, конечно, по-своему, но в одном звезды нашей эстрады оказались правы: 50 – это еще не возраст для талантливейшего, успешного, высокопрофессионального пианиста, аккомпаниатора, композитора!

К слову, кто не смог побывать на концерте, могут посетить выставку фотографий представителя талантливой семьи - отца Юрия, замечательного фотографа Валерия Луценко. Перед концертом Валерий сказал: «Когда Юра собрался покорять музыкальные высоты в Москве, я был уверен в нем, пожелал ему удачи!»

Поздравляем Юрия Луценко и желаем ему дальнейших успехов в музыкальной карьере, вдохновения и ярких творческих идей! Пусть музыка жизни будет наполнена только нотами счастья, добра, позитива и любви!

Текст и фото: Наталья Колянова