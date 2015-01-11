Жизнь на двух колесах объединяет сотни озерчан

Закрытие мотосезона – традиционный праздник, год от года он собирает в Озерске все больше участников: не только владельцев мотоциклов, но и тех, кто пока их не приобрел. Руководители Озерского городского округа не пропускают подобные мероприятия.

Глава округа Евгений Щербаков и заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков – любители мотоциклов, много путешествуют на своих двухколесных по Южному Уралу и даже иногда приезжают на чудо-колесницах на работу.

В минувшую субботу, 5 октября, официальные лица вполне неофициально побывали на общем сборе озерских мотоциклистов из трех озёрских байкерских клубов: «Бобры В-9», «Железное сердце», «Дабл лайф» («Double Life»): у центрального входа в парк культуры и отдыха собрались десятки человек, чтобы пообщаться и продемонстрировать свои транспортные средства: от туристических до эндуро. Не вникая в технические сложности, рядом прогуливались горожане и фотографировались на память с блестящими на солнце байками и скоростными экземплярами.

Для того, чтобы проводы летнего сезона не оказались грустными, для участников мероприятия была подготовлена музыкальная программа и угощение. Хотя, по признанию Евгения Щербакова, зимой особо скучать по мотоциклу ему будет некогда, он займется зимними видами спорта. Олег Костиков приехал на праздник вместе с маленькой дочкой и порадовался тому, что, по данным ГИБДД, в Озерске снижается количество ДТП с участием мотоциклистов, а это говорит о том, что их водительская культура постепенно растет.

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Фото МБУ «Парк культуры и отдыха».