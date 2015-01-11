Новый творческий сезон Озерский колледж искусств начал с воодушевлением

В январе 2019 года колледж стал участником национального проекта «Культура», в рамках которого получил субсидию более 5 млн рублей. На средства субсидии были приобретены музыкальные инструменты, мебель, компьютерная техника, звуковое оборудование и учебная литература.

К началу нового учебного года и творческого сезона колледжем были приобретены: концертный рояль, новые кресла для концертного зала, инструменты: ксилофон, саксофоны, скрипки, виолончели. Кроме того, обновился интерьер библиотеки, где сейчас установлены новые стеллажи с мобильными столами. Для отделения дизайна были приобретены удобные, современные и очень востребованные молодёжью интерактивные комплекты (в комплект входят: интерактивная доска, проектор, ноутбук) и сенсорные планшеты для графического дизайна.

– Помощь, которую мы получили в этом году, была очень долгожданной, – подчеркнула заместитель директора Озерского государственного колледжа искусств по учебно-воспитательной работе Татьяна Костецкая.

– Такой поддержки мы никогда не получали. Главное, что всё, что мы приобрели в рамках национального проекта «Культура», педагогами и студентами будет использоваться более чем на сто процентов.

Часть инструментов и оборудования уже были продемонстрированы зрителям в ходе открытия первой в этом сезоне «Музыкальной среды».

Заведующая отделений народных инструментов, музыкального искусства и эстрады Ольга Усова отметила, что игра на хорошем инструменте важна, как для молодых музыкантов, так и для зрелых, поскольку позволяет более полно реализовать творческие замыслы и конечно же получать удовольствие от игры.

– Нам очень повезло, что мы попали в программу Министерства культуры РФ. Удалось значительно улучшить оснащение колледжа. Были закуплены инструменты для эстрадного оркестра – это саксофоны и тромбон, ударные инструменты и ксилофон, новое звуковое оборудование для концертного зала. Я думаю, что теперь новое звучание наших концертов будет радовать и нас, и наших слушателей,- прокомментировала ситуацию Ольга Усова.

Заведующий отделения дизайна Евгений Черепанов пояснил, что интерактивная доска, которая уже установлена в кабинете живописи и рисунка – это только часть оборудования, которое было приобретено для колледжа. Для студентов также были получены сенсорные графические планшеты.

– Это новое направление, которое позволяет широко использовать все технические инновации, работать с планшетом, как с листом бумаги,- поделился свои впечатлением о новом оборудовании Евгений Черепанов.

Специализация нашего отделения – это дизайн среды. Для нас компьютерные технологии очень важны. В кабинете рисунка и живописи, где также проводятся занятия по композиции, оснащение интерактивной доской позволяет педагогу полноценно работать со студентами. Благодаря современному оборудованию можно вывести на экран любое изображение.

До этого мы пользовались в лучшем случае ноутбуком или репродукцией, а это, как правило, маленькие картинки. Сейчас всё будет значительно проще, на порядок нагляднее, эмоционально ярче. И доски, и планшеты – это замечательное приобретение, которому все будут только рады.

Фото Владимира Беляева.