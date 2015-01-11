В России впервые оштрафовали за курение на балконе

В России выписали один из первых штрафов за курение на балконе. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой МЧС России.

Штраф оформлен в Ставропольском крае. По словам главы пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева, курильщику придется заплатить 4 тысячи рублей.

Нарушение было зафиксировано в городе Изобильном 4 октября. Там в результате курения на балконе в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Площадь возгорания составила менее квадратного метра.

В России с октября 2019 года действует закон, который внес изменения в правила противопожарного режима. Документ запрещает использовать открытый огонь на балконах. Изначально считалось, что под запрет в том числе попало курение на балконах. Впоследствии в МЧС заявили, что курение не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

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