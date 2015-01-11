Велопрогулка «Чудесные деревья Озёрска»

День здоровья в 3б классе лицея №23 удался на славу! Спасибо солнышку и желтым листьям, нашим одноклассникам, их нескучным родителям и классному руководителю Розе Романовне Котеневой. 15 сентября мы прокатились по любимому Озерску на великах и самокатах по маршруту, который сделали в приложении izitravel третьеклассники Степа Гаврилов и Рома Шереметьев. Ребята разыскали в Озерске 8 редких деревьев, фотографировали их весной, летом и осенью. Лазили на деревья с папиных плеч за ягодами, чтобы определить вид. Спрашивали совета у специалистов в особо трудных случаях. Продумали маршрут, а родители и учитель обеспечили безопасное его прохождение.

В итоге на пути нам встретились сосна сибирская у "Фестиваля", черемуха Маака у "Мебельного", дуб у магазина "Наш мир", тополь белый у "Руси", лох серебристый у "ДЮСШ", бархат амурский около дома №45 по проспекту Ленина, орех Маньчжурский и яблоня Недзведского около Прометея. У каждого дерева в путеводителе есть адрес, фотографии и интересная история. А в конце веселой азартной велопрогулки всех ждал гостеприимный папа Саша с самоваром и мама Алена с арбузом! По секрету скажем, что редких деревьев в Озерске ребята нашли больше, чем восемь, просто маршрут нужно было сделать удобным, безопасным и легким для ребят 3 класса.

А потому весной в пору цветения приглашаем детей, учителей и родителей прыгнуть на велосипед или самокат, положить в рюкзачок смартфон и термос и отправиться на поиски редких деревьев в Озерске. Спасибо сайту izitravel за столь доступный школьнику способ поделиться своими открытиями со всем миром! Вот ссылка на тур.

Отдельное спасибо каждому человеку, чьими руками посажены эти прекрасные деревья. Пожалуйста, кто знает, хоть что-нибудь о том, кем посажены эти редкие деревья - напишите нам в комментариях и мы включим эту информацию в истории путеводителя. Для нас это очень важно!

Команда проекта «Чудесные деревья Озерска» МБОУ «Лицей №23»

руководитель Гаврилова Екатерина Викторовна