На следующей неделе произойдет отключение аналогового сигнала

В администрации Озерского городского круга состоялось совещание с участием представителей управляющих организаций и депутатов Собрания на тему перехода на новый формат вещания ТВ.

ВНИМАНИЕ! Если Вы подключены к цифровому телевидению от "Уральских кабельных сетей" и других провайдеров для Вас эта информация не актуальна. Вы продолжите смотреть теле-каналы как прежде. Ничего покупать и предпринимать не надо!

Как сообщалось ранее, 14 октября в Челябинской области произойдет отключение аналогового сигнала, на его смену придет цифровое эфирное вещание. Оно более устойчиво к помехам, требует меньшего частотного ресурса, лучше по качеству картинки и звука.

Уже сегодня могут бесплатно смотреть федеральные каналы в «цифре» («Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия. Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») те жители региона, которые подключены к кабельному ТВ, пользуются коллективной антенной с приемом ДМВ-сигнала, установили у себя спутниковую антенну.

Всем остальным гражданам придется провести подключение к цифровому телевидению – о том, как действовать жителям округа и куда обращаться за помощью, шла речь на прошедшем совещании.

По словам управляющего делами администрации Артема Полтавского, Озерский городской округ получает цифровой сигнал из Кыштыма, но его прием, судя по предварительным замерам, пока не везде стабилен. Чтобы обеспечить ровное и достаточное покрытие территории, в ближайшее время администрация проработает вопрос с филиалом компании «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», которая занимается строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети в Челябинской области. Но в некоторых частных случаях для приема сигнала потребуется приобретение усилителей.

В настоящее время жителям муниципалитета, которые смотрят аналоговые каналы с помощью коллективной антенны, необходимо подготовиться к 14 октября:

- во-первых, приобрести специальное устройство – ресивер (декодер) DVB-T2. Владельцам телевизоров новейших моделей, выпущенных после 2012 года, такая приставка не нужна, она встроена в корпус ТВ.

- во-вторых, убедиться, что коллективная антенна, установленная на крыше, сможет принимать цифровой сигнал – для этого следует обратиться в управляющую организацию.

Если в многоквартирном доме нет коллективной антенны (а ими оборудованы только дома современной постройки) и нет решения общего собрания собственников – можно поставить свою:

... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, подойдет комнатная антенна;

... если вы живете не далее 20 км от телебашни и между вами нет преград – подойдет наружная антенна без усилителя;

... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная антенна с усилителем. Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновременно.

При установке личной антенны необходимо написать заявление на имя руководителя управляющей организации об обеспечении доступа на крышу МКД, а также согласовать места установки антенны, предоставив решение общего собрания собственников жилья на установку личной антенны и копией договора с организацией, которая будет монтировать устройство.

Та же процедура предусмотрена и в отношении коллективной антенны.

Участники совещания особо отметили, что, несмотря на то, что большая часть населения в округе знает о переходе на цифровое эфирное вещание (как это сделать и какие льготы при этом предусмотрены), в процессе могут возникнуть технические трудности, с которыми самому человеку не справиться.

Для тех, кто купил цифровую приставку, но не в состоянии самостоятельно ее подключить, работает «Горячая линия» - 2-40-90. Специалисты примут заявку и передадут ее волонтерам. Тем, кому нужна помощь в установке частной или коллективной антенны, просьба обращаться в свои управляющие организации, где с каждым случаем будут разбираться отдельно.

Справочно: приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Подробная информация по теме размещена на официальном сайте ОМС, в разделе «Актуально»

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40740/