Сегодня - день образования специальной пожарной охраны России. В 2019 году эта служба празднует 72-ю годовщину образования. Каждый год специальные пожарные подразделения выезжают на пожары, аварии, учения и различные тренировки более 50 тыс. раз.

История создания специальных подразделений федеральной противопожарной службы прочно связана с производством и формированием ядерного оружия в Российской Федерации.

Согласно с решением властей 9 октября 1947 года приказом МВД в составе Главного управления пожарной охраны был организован специальный отдел для подготовки и управления по охране объектов, которые были привлечены к выполнению проекта. Организации, которые создавались стали новаторами не только в области пожаротушения, но и при исполнении превентивных мероприятий на особенных объектах военно-промышленного комплекса страны.

С течением времени список предприятий и учреждений, которые относятся к зоне ответственности специальной пожарной охраны, обновлялись новыми объектами, к ним относились и «закрытые» города. Все это приводило к тому, что появлялась необходимость в росте числа подразделений, спасательно-пожарной техники, оборудования, регулярного развития системы специализации личного состава, увеличения спектра возможности пожаротушения, совершенствования системы управления. На счету специальной пожарной охраны огромное количество ликвидированных крупных пожаров, а также техногенных катастроф. За время существования спецподразделений, у них накопился драгоценный опыт, который сегодня применяется при подготовке молодых специалистов. Специальная пожарная служба героически проявила себя в ликвидации аварии, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России», охраняющее ФГУП «ПО «Маяк» и Озерский городской округ, в специальной пожарной охране занимает особое место. В его рядах всегда служили и служат истинные профессионалы, не раз доказывающие свою отвагу и самоотверженность, как показали при ликвидации аварии на ПО «Маяк» 1957 года. Сердечно поздравляем всех ветеранов и действующий личный состав подразделения с праздником. Здоровья, новых вершин в нелегкой службе, и сухих рукавов!

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»