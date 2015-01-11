Путин исполнил последнее желание 19-летней онкобольной челябинки

У 19-летней жительницы Челябинска тяжёлая форма рака крови. Девушке осталось жить всего несколько месяцев. Последним её желанием перед смертью была встреча с братом, который сейчас служит в армии.

Молодая челябинка борется с лейкозом уже около четырёх лет, однако химиотерапия не принесла результатов. После лечения у 19-летней девушки появились осложнения.

Врачи сообщили, что медицина здесь бессильна. Жить осталось всего несколько месяцев. Тогда челябинка решила отказаться от лечения и дожить свои последние дни дома.

Последним желанием больной стала встреча с братом, который сейчас служит в армии в Подмосковье. Фонд «Искорка» обратился к бывшему уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой. Получилось связаться с военкоматом. Но во встрече было отказано.

Примерно в это же время отец девушки набрал номер горячей линии президента России Владимира Путина. Его заявку приняли и рассмотрели. Семья получила положительный ответ. Как сообщает «КП-Челябинск», вчера, 7 октября, девушка смогла увидеть брата.

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