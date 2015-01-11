Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Озерске принято отмечать особо: из года в год жители получают возможность приобщиться к высокой музыке и стать участниками фестиваля «Дорога к Храму».

Мероприятия проводятся в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым и реализуемой при поддержке администрации Озерского городского округа.

В этом году организаторы подготовили два подарка для озерчан: 14 октября, в 18:00 в ДК «Маяка» состоится творческая встреча лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов М. Смердовой, И. Иванова, Н. Дмитренко, П. Гараевой с учащимися Детской музыкальной школе №1. 15 октября, в 18:00 там же именитые и юные музыканты дадут совместный концерт.

Несколько месяцев учащиеся ДМШ №1 готовились к ответственному выступлению на новых музыкальных инструментах, которые были переданы в дар школе группой ЧТПЗ. Большая часть из них будет представлена на концерте. Зрители услышат обширную программу из 20 произведений зарубежных композиторов, российских классиков и всеми любимые народные песни.

Благотворительная программа «Росток» реализуется в округе с 2017 года и направлена на духовное развитие подрастающего поколения, знакомство с высочайшими образцами зарубежной и отечественной культуры.

На фото: напомним, в октябре 2018 года подарком Озерску к православному празднику стала хоровая симфония «Колокола» Сергея Рахманинова в исполнении музыкантов Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

Фото Александра Абросимова и Владимира Беляева.