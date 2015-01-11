Будьте осторожны! Участились случаи ДТП с участием животных

Акционерное общество «УралАвтодор» призывает участников дорожного движения быть внимательней на участках автодороги, где возможен выход на проезжую часть диких и домашних животных.

В последнее время участились случаи аварий с участием животных. Так на днях водитель легкового автомобиля врезался в стадо коров на 23 километре автодороги Агаповка-Магнитный-Субутак на территории Агаповского района, а в конце прошлой недели под Магнитогорском иномарка на полном ходу сбила лошадь. Сотрудниками «УралАвтодор» были зафиксированы случаи выхода из леса лосей в районе горнозаводской зоны федеральной трассы М-5 «Урал».

ВАЖНО ПОМНИТЬ.

Пункт 24.6. ПДД: При прогоне группы животных по дороге или через нее в темное время суток и в условиях недостаточной видимости погонщики должны подавать сигналы для предупреждения водителей о нахождении животных на дороге… Сигналом служит круговое движение руки с факелом или фонарем, при этом подающий сигнал должен находиться на расстоянии 10-15 метров от группы животных в сторону приближающегося транспортного средства.

Пункт 24.8. ПДД: Погонщикам скота запрещено прогонять животных через дороги вне специально отведенных мест, а также в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Пункт 10.1. ПДД: Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении препятствия и (или) опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства или безопасному для других участников движения объезду препятствия.